Interview mit Historiker Andreas Kossert „Flüchtlinge haben Deutschland nie bedroht, sondern aufgebaut“

In diesem Jahr stehen eine Reihe von Wahlen an – darunter die Europawahl. Anzunehmen ist, dass der Wahlkampf auf dem Rücken von Flüchtlingen ausgetragen werden wird. Historiker Andreas Kossert, Autor des Spiegel-Bestsellers „Flucht. Eine Menschheitsgeschichte" gibt in seinem Buch den einzelnen Schicksalen eines jahrhundertealten und zugleich höchst aktuellen Menschheitsdramas ein Gesicht. Am Freitag, 19. April, ist er im Haus Schlesien in Heisterbacherrott zu Gast. Mit dem 53-Jährigen sprach Mario Quadt.