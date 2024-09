Aufnahme von Flüchtlingen Rat beschließt Bau von Containeranlage in Königswinter-Thomasberg

Mit großer Mehrheit hat der Königswinterer Stadtrat den Bau einer Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber in Thomasberg beschlossen. Eine Gegenstimme kam lediglich vom AfD-Vertreter im Rat. Geplant ist eine temporäre Containeranlage an der Turnhalle am Limperichsberg, die Platz für bis zu 50 Menschen bieten soll. Die von der Stadt geschätzten Kosten liegen bei 2,3 Millionen Euro. Die Bauzeit soll inklusive Planung, Bauantragsverfahren und Ausschreibung bei rund neun Monaten liegen. Vor Baubeginn soll das Projekt „rechtzeitig“ im Bau- und Verkehrsausschuss vorgestellt werden.