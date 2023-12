Aufstockung der bestehenden Anlagen Flüchtlinge ziehen in Königswinter in Container

Wenige Tage vor Weihnachten leben insgesamt 520 Personen in den Flüchtlingsunterkünften der Stadt, wie die Stadt jetzt auf GA-Anfrage mitteilte. Sie verteilen sich auf die Unterkünfte Kurfürstenstraße in der Altstadt (199), Stieldorf (149), Am Stadtgarten in der Altstadt (78), Humboldtstraße (40), Eudenbach (20), Dollendorfer Straße in Oberpleis (14), Turnhalle „Am Palastweiher“ (12) und Hauptstraße (8), beide in der Altstadt. Zusätzlich wohnen noch mehr als 300 aus der Ukraine geflüchtete Personen in privaten Unterkünften in Königswinter, teilte die Stadtverwaltung mit.