Unfallursache bislang ungeklärt : Zwei Tote nach Flugzeugabsturz im Siebengebirge

Am Montagmorgen ist bei Königswinter ein Luftfahrzeug abgestürzt. Foto: Ralf Klodt

Königswinter Am Montagmorgen ist unweit der Festungsruine Löwenburg in Königswinter ein Propellerflugzeug abgestürzt. Die Unfallstelle liegt mitten im Wald und ist nur schwer zugänglich. Die Polizei bestätigte, dass es Todesopfer gibt.

Ein Propellerflugzeug ist am Montagmorgen um kurz nach acht Uhr unweit der Löwenburg im Siebengebirge abgestürzt. Die Polizei hat mittlerweile bestätigt, dass es zwei Todesopfer gibt. Das Kleinflugzeug war am Morgen vom Flugplatz Hangelar gestartet und auf dem Weg nach Hamburg, wie Nadine Pilgrim von der Flughafengesellschaft bestätigte. Ob es sich um einen Privat- oder einen Charterflug gehandelt habe, ist aktuell noch unklar.

Man habe den Notruf einer Spaziergängerin, die den Absturz beobachtet hatte, erhalten und sei mit Einsatzkräften zur Unfallstelle in Königswinter geeilt, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr am Montagmorgen. Der Absturzort liegt am Hang des Lohrberg unweit der Festungsruine Löwenburg, etwa 150 Meter unterhalb des Löwenburger Hofs und war für die Einsatzkräfte nur schwer zugänglich.