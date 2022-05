Partner pflegen die Freundschaft in Europa : Gäste aus Cognac genießen den Ausblick von der Drachenburg

Königswinter Nach zwei Jahren Pause empfängt das Partnerschaftskomitee Königswinter-Cognac erstmals wieder Freunde aus dem Komitee in Frankreich. Beide Seiten betonen dabei, nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine, die Bedeutung der Völkerfreundschaft.

Willkommener Austausch nach der Pandemie

Förderung des Europäischen Gedankens

Bürgermeister Lutz Wagner lud die französische Gästegruppe zum Auftakt des mehrtägigen Besuchs auf die Venusterrasse von Schloss Drachenburg ein. Bei einem Rundgang konnten die Besucher das Schloss erkunden. In Cognac gebe es auch ein großes Schloss, wusste Anne-Marie Maurie, die mit ihrem Mann Gerard Maurie angereist war, zu berichten. „Auf unserem Schloss ist 1494 der berühmte Ritterkönig Franz der I. geboren“, erzählte sie. Immerhin: Cognac trägt das Gütesiegel „Ville d'Art et d'Histoire", also Stadt der Kunst und der Geschichte. Schloss Drachenburg sei ihr im Inneren etwas zu dunkel. Aber die Aussicht vom Schloss sei grandios.

„Der Besuch dokumentiert die Verbundenheit zwischen unseren Städten“, wandte sich Bürgermeister Wagner in einer Ansprache an die französischen Freunde. Er hob zudem die überregionale Bedeutung von Schloss Drachenburg hervor mit seiner besonderen Stellung für die Mittelrheinlandschaft.

Jede Zeit hinterlasse Spuren in der Geschichte. Umso wichtiger sei es, Verständigung und Frieden durch Beharrlichkeit und Mut zu fördern. Und das insbesondere in einer Zeit, in der die längste Friedensepoche in Europa gerade dramatisch zu Ende gegangen sei. Bürgermeister Morgan Berger schloss sich Wagners Rede an und hob die besondere Freundschaft zwischen beiden Städten hervor.