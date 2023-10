Debatte um Etat in Königswinter Fünf Millionen Euro für die Sanierung des Lemmerzbades

Erfolgreich war die CDU-Fraktion mit ihrem Antrag, zur Unterstützung der Vereine und des Ehrenamtes zusätzliche 20.000 Euro in den Haushalt einzuplanen. In der Verwaltung wird es künftig einen zentralen Ansprechpartner für Vereine und Ehrenamt bei der Klärung von Anträgen und Genehmigungen geben. Diese sollen digital abgebildet werden, auch um wiederkehrende Veranstaltungen einfacher anmelden zu können. „Zum einen stellt es eine Entlastung der Verwaltung dar, zum anderen signalisiert es den Vereinen die Wertschätzung für ihr Ehrenamt“, so die CDU in ihrer Begründung. Gegenstimmen gab es nicht.