Eiserne Hochzeit in Sonderbusch Für eine Einladung ins Kino „durch die ganze US-Botschaft“ telefoniert

Sonderbusch · Am 4. Juli 1959 haben sich Josef und Marlis Effern das Ja-Wort gegeben. Seit 65 Jahren gehen die beiden als Ehepaar durchs Leben. Sie erzählen von ihrem Kennenlernen, dem etwas umständlichen Weg zu einer Kinoeinaldung und sagen, was aus ihrer Sicht wichtig ist, damit eine Ehe so lang hält.

03.07.2024 , 13:56 Uhr

Josef und Marlis Effern leben in Sonderbusch. Am 4. Juli 1959 haben sie geheiratet. Foto: Roswitha Oschmann

Von Roswitha Oschmann