Kölner Kultband in Königswinter : Fulminanter Start des Bläck Fööss-Konzertmarathons

Das erste von drei Konzerten an drei Tagen hintereinander spielten die Bläck Fööss am Mittwochabend in der Königswinterer CJD-Aula. Foto: Frank Homann

Königswinter Endlich wieder Konzerte: Einen fulminanten Auftritt legten die Bläck Fööss am Mittwochabend zum Auftakt ihres dreitägigen Konzertmarathons in der CJD-Aula hin.

Und dann noch diese drei Zugaben: Mit „Bye, Bye my Love“, „Meiers Kättchen“ und „En unserem Veedel“ entließen die Bläck Fööss ihr restlos begeistertes Publikum in Königswinter in die Nacht.

Einen fulminanten Auftritt legte die Kölner Kultband am Mittwochabend zum Auftakt ihres dreitägigen Konzertmarathons in der CJD-Aula hin. „Es war einfach wieder schön“, fand Anke Lehn, zweite Vorsitzende des Damenkomitees Fidele Freundinnen Postalia, die die Fööss eingeladen hatten. Die beiden Konzerte am Donnerstag und Freitag organisiert die KG Fidele Freunde Postalia.