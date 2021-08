Presbyterien fassen Beschlüsse : Fusion der evangelischen Kirchengemeinden im Siebengebirge geht voran

Siebengebirge Alle drei Presbyterien haben die für die Fusion zu einer evangelischen Kirchengemeinde Siebengebirge erforderlichen Beschlüsse getroffen. Aegidienberg schließt sich erst 2023 an.

Mit einer Kurzandacht und einem Empfang im Gemeindehaus in Oberpleis wurde jetzt eine wichtige Zwischenetappe gefeiert: Alle drei Presbyterien haben die für die Fusion nötigen formalen Beschlüsse gefasst.

Aegidienberg schließt sich erst zum 1. Januar 2023 an

Anders als ursprünglich geplant möchte sich Aegidienberg allerdings erst zum 1. Januar 2023 der neuen Siebengebirgsgemeinde anschließen. Bis zu diesem Zeitpunkt wollen die Gemeinden miteinander im Gespräch bleiben, heißt es in der Präambel der neuen Gemeinde.

Die Präambel besagt: „Deshalb werden charakteristische Schwerpunkte der bisherigen Ortsgemeinden nicht infrage gestellt.“ Die künftige Siebengebirgs-Gemeinde will den Menschen Heimat, Halt und Orientierung geben. Dies spiegelt sich auch in dem neuen Gemeindesiegel wieder, das in der Mitte ein Kreuz zeigt, aus dem die Äste eines Baums wachsen. Ebenfalls auf dem Siegel zu sehen ist die Silhouette des Siebengebirges mit den Bächen der Region, eingerahmt wird das Ganze vom Namen der neuen Gemeinde.