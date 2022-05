G7-Treffen in Königswinter : Demonstration am Petersberg wird nach kurzer Zeit abgebrochen

Die Polizei führt die kleine Gruppe Demonstranten zurück in die Innenstadt. Foto: Ralf Klodt

Königswinter Am Rande des G7-Treffens am Petersberg demonstrierte eine kleine Gruppe unter dem Motto "G7 in den Rhein fallen lassen". Die Polizei führte die Demonstranten zurück in die Innenstadt.



Am späten Mittwochnachmittag demonstrierten rund 30 bis 50 Personen an der Auffahrt zum Petersberg gegen das Treffen der G7-Finanzminister. Bei den Teilnehmern handelte es sich mutmaßlich um Menschen aus dem linken Spektrum, Mitglieder der Antifa waren ebenfalls anwesend. Die Demonstranten gehörten der Gruppe "G7 in den Rhein fallen lassen" an, die mehrere Aktionen rund um das Gipfeltreffen geplant hat. Am Samstag soll es demnach eine größere Demo in Bonn geben.

Als die Demonstranten am Bahnhof in Königswinter ankamen, sei ihnen verboten worden, Fahnen und Banner zu zeigen – obwohl sie ihre Kundgebung angemeldet hatten. Letzten Endes habe die Polizei dies doch erlaubt. Allerdings beendeten die Einsatzkräfte die Demonstration an der L331 bereits nach kurzer Zeit und gingen gemeinsam mit den Teilnehmern zurück in die Innenstadt.

(ga)