Pläne im Siebengebirge Rechtsstreit um Geburtshaus zieht sich weiter in die Länge

Update | Königswinter · Mit dem Urteil des Landgerichts Bonn vom 17. Mai ist der Rechtsstreit einer Hebammen-Initiative aus dem Siebengebirge mit seiner Nachbarin an der Königswinterer Kellerstraße noch nicht vom Tisch. Die so wichtige Eröffnung eines Geburtshauses rückt in weite Ferne.

29.07.2024 , 15:00 Uhr

Dieses Backsteingebäude (Bildmitte) an der Kellerstraße in Königswinter ist Anlass eines noch immer anhaltenden Rechtsstreits zwischen einer Hebammen-Initiative und dem Immobilienentwickler Verianos. Foto: Frank Homann

Von Hansjürgen Melzer