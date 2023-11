Zentrales Gedenken des Kreises in Ittenbach Gedenken im Lichte von Angriffskrieg und Terror

Ittenbach · Im Lichte von Krieg und Terror in der Ukraine und in Nahost ist am Samstag bei der zentralen Gedenkstunde des Rhein-Sieg-Kreises auf dem Soldatenfriedhof in Ittenbach der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht worden.

19.11.2023 , 12:44 Uhr

Rund 100 Menschen kamen zur Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag auf den Soldatenfriedhof in Ittenbach. Foto: Frank Homann





Von Gabriela Quarg