Blauzungenkrankheit in den Niederlanden Wie gefährlich ist das Virus für Schafe und Rinder in NRW?

Eine Impfung gegen den jeweiligen Serotyp des Virus ist laut dem Fachtierarzt wirksam, doch gebe es nicht für jeden Virustyp eine passende Schutzimpfung und Kreuzimmunität bestehe nicht. Gegen den Virustyp, der derzeit in den Niederlanden kursiere könne bislang nicht geimpft werden: „Bis wir einen Impfstoff gegen den Serotyp 3 haben – das wird dieses Jahr auf keinen Fall mehr etwas“, so Heimberg. Wie das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) mitteilte, habe es im September in den Niederlanden 32 Fälle des Blauzungenvirus gegeben. Die Landesregierung NRW ruft Tierhalter an der Grenzregion darum zu besonderer Vorsicht auf. Tierimporte von vermeintlich betroffenen Arten aus den Niederlanden seien vorerst nicht mehr möglich.