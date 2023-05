Gemüseanbau und Hofverkauf in Rauschendorf Hier muss die Gurke keine „Modellmaße“ haben

Königswinter-Rauschendorf · Gemüsenanbau geht auch im Nebenerwerb - und der Verkauf von Gurken, Tomaten und Co. ebenso. Wie die Familie Steinbüchel in Rauschendorf diese Herausforderung meistert - und warum das so wichtig für den Ort ist.

10.05.2023, 15:00 Uhr

Da schlagen die Herzen höher: Peter und Papa Klaus Steinbüchel vor den beiden Traktoren. Foto: Gabriela Quarg

Von Gabriela Quarg

Sie heißen „Red Kuri“, „Fictor“ oder „Tanja“, die Kürbiss- und Gurkenpflänzchen, die im Garten-Gewächshaus von „Steinbüchels Hof“ in Rauschendorf bereits kräftig austreiben. Auch Tomaten und viele andere junge Gemüsepflanzen werden tagtäglich von Klaus Steinbüchel, seiner Frau Antje und Sohn Peter gehegt und gepflegt und können schon bald ins Freiland ausgepflanzt werden.