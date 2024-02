Erneut Erfolg für BUND-Klage Gericht bestätigt: Am Burghof in Königswinter darf nicht gebaut werden

Königswinter · Nächste Gerichtsniederlage für den Burghof: Die Idee, aus dem seit 1989 stillgelegten, denkmalgeschützten Burghof am Drachenfels in Königswinter wieder einen Gastronomiebetrieb zu machen, hat einen erneuten Dämpfer erhalten. Das Verwaltungsgericht Köln hat am Montag entschieden, dass die aufschiebende Wirkung einer Klage gegen die Baugenehmigung zum Umbau des Burghofs rechtens ist.

05.02.2024 , 12:06 Uhr

Am Burghof in Königswinter, unterhalb des Drachenfels gelegen, darf nicht weiter gebaut werden. Foto: Frank Homann





Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge