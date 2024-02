Gericht bestätigt Am Burghof in Königswinter darf nicht gebaut werden

Erneuter Dämpfer für die Idee, aus dem seit 1989 stillgelegten, denkmalgeschützten Burghof am Drachenfels in Königswinter wieder einen Gastronomiebetrieb zu machen. Das Verwaltungsgericht (VG) Köln hat am Montag entschieden, dass die aufschiebende Wirkung einer Klage gegen die Baugenehmigung zum Umbau des Burghofs rechtens ist.