Basis der Bande liegt in den Niederlanden Gericht verurteilt drei Automatensprenger zu Haftstrafen

Das Trio wurde in unterschiedlicher Kombination des versuchten und vollendeten Diebstahls, der vollendeten beziehungsweise versuchten Herbeiführung von Sprengstoffexplosionen sowie der Sachbeschädigung für schuldig befunden: In der Nacht vom 23. auf den 24. August vergangenen Jahres nahmen die drei Verurteilten einen Geldautomaten im Königswinterer Ortsteil Stieldorf ins Visier, der bereits im Jahr 2020 von anderen Kriminellen ausgenommen werden sollte. In beiden Fällen verhinderte aber eine im Foyer installierte Vernebelungsanlage Schlimmeres. Die Räuber mussten ohne Beute den Rückzug antreten und der Sachschaden hielt sich mit 1.600 Euro im Vergleich mit anderen Tatorten noch in Grenzen.