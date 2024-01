Modeladen in Honnef soll auch schließen Geschäftsschließungen in Königswinter, aber auch Neuanfänge

In der Königswinterer Hauptstraße haben zum Jahresende gleich drei Läden zugemacht. So ist nach fünf Jahren die Zeit des Café und Bistro „Alla Turca“ in der Hauptstraße 415, in dem den Gästen türkische Spezialitäten serviert worden sind, zu Ende gegangen. „In den Sommermonaten ist viel los und im Winter ist es ganz ruhig. Als kleines Geschäft macht einem das viele Probleme“, sagt Inhaberin Emine Kücük. Neben der Tatsache, dass sich in den Wintermonaten wesentlich weniger Menschen in die Stadt verirren, und es schwierig ist durchzuhalten, sind es vor allem auch persönliche, familiäre Gründe, weswegen schließlich die Entscheidung gefallen sei, das Geschäft zu schließen. Bis Ende Dezember sollte alles leer geräumt sein, so Kücük.