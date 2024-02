Initiative in Königswinter Politik will ehrverletzende Schmähkritik unterbinden

Ehrverletzende Schmähkritik von Bürgern will sich der Königswinterer Stadtrat in Zukunft nicht mehr anhören müssen. Der Haupt-, Personal- und Finanzausschuss hat am Montag dem Stadtrat empfohlen, seine Geschäftsordnung beim Umgang mit Einwohnerfragen zu ändern. Damit folgte der Ausschuss mehrheitlich einem Antrag der Koalition von Königswinterer Wählerinitiative, SPD und Grünen gegen die Stimmen der FDP und der Linken. Die CDU enthielt sich, weil sie die gewählte Formulierung für nicht rechtssicher hält.