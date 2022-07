Rundgang in der Altstadt : Geschichtsreihe widmet sich Frauen in Königswinter

Königswinter Eine Geschichtsreihe des Siebengebirgsmuseums widmet sich jetzt Frauen, die in Königswinter ihre Spuren hinterlassen haben. Bei einem Rundgang in der Altstadt erfahren Teilnehmer viel Interessantes über die Schicksale der Persönlichkeiten.

Die Geschichtsreihe „Kostprobe unterwegs“, die das Siebengebirgsmuseum in diesem Jahr auch mobil anbietet, begibt sich auf Spurensuche. Im Fokus stehen dabei Frauen, die mit Tatkraft, Ausdauer, Kreativität und weiblicher Intuition – oft noch neben ihrer Rolle als Hausfrau und Mutter – Einfluss auf das Stadtgeschehen nehmen konnten. Eine gute Stunde lang erfahren die Besucher bei einem kleinen Rundgang in der Altstadt viel Interessantes über die Schicksale unterschiedlicher weiblicher Persönlichkeiten und lernen dabei manch eine andere, eben weibliche, Perspektive auf die Geschichte kennen.

Nur wenige Straßen sind nach Frauen benannt

Eine von den wenigen nach Frauen benannten Straßen in Königswinter ist die Karolinenstraße, eine Nebenstraße der Pfefferstraße und der Hauptstraße in der Altstadt. Die Straße ist benannt nach Karoline von Romberg. Die Dame, verheiratet mit Gisbert von Romberg, war wohl bestens vernetzt in höheren und adeligen Kreisen, überdies sehr vermögend. Sie schaffte es, sich um 1840 mit ihrer Familie „In der Welt“, also innerhalb der Stadtmauern von Königswinter, eine Sommerresidenz bauen zu lassen, etwa dort, wo heute die Töpferei Dietz beheimatet ist.