Königswinterer Soccer Academy Germany „Es war mein Traum, dass ich mit Fußball mein Geld verdiene“

Siebengebirge · Cagdas Sahinoglu hat die Soccer Academy Germany, die nun auch ein Büro in Königswinter hat, aufgebaut. Er und sein Team trainieren international Fußballtalente, sind aber auch viel an Schulen unterwegs. Fußball kann Kinder positiv beeinflussen, so die Erfahrung. Beim Blick auf das, was Königswinter für den Fußball zu bieten hat, sieht Sahinoglu Luft nach oben.

28.12.2023 , 05:00 Uhr

Lässt Bälle sprechen: Cagdas Sahinoglu ist Gründer der Fußballschule Soccer Academy Germany, die nun auch ein Büro in Königswinter hat, und Fußballtrainer. Er hat den Kunstrasen nicht nur im Büro, sondern würde auch für einen Kunstrasenplatz in Königswinter plädieren. Foto: Frank Homann

Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge

Bad Honnef habe einen, Oberkassel habe einen, nur in Königswinter gebe es keinen: einen Kunstrasenplatz. Für Cagdas Sahinoglu, der in Königswinter lebt und vor sechs Jahren die Fußballschule Soccer Academy Germany gegründet hat, ist das ein Nachteil. Das künstliche Grün bietet aus seiner Sicht Möglichkeiten, die Königswinter mit Blick auf die Attraktivität und das Angebot im Bereich Fußball einen Schub geben und voranbringen könnten. Auch einen potenziellen Standort im Königswinterer Talbereich kann der 31-Jährige nennen.