Dafür sehen Prognosen für 2023 düster aus : Gewerbesteuer sorgt für sattes Plus im Königswinterer Stadtsäckel

Zukunft des Lemmerzfreibades Königswinter ungewisser denn je : Betreiber-GmbH will den Vertrag mit der Stadt vorzeitig beenden Es steht schlecht um die Zukunft des Lemmerzfreibades in Königswinter. Und jetzt steht die Stadt mutmaßlich auch noch ohne einen Betreiber da. Auslöser ist ein ganzes Bündel an Gründen. So oder so wird die Zeit wahnsinnig knapp, wenn es um eine Wiedereröffnung zur Freibadsaison 2023 geht.