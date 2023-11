Dachreiter stabilisiert Glocken der Vinxeler Kapelle läuten wieder – aber mit „großer Vorsicht“

Trotz dieser unerwartet hohen Summe, wurde im Ausschuss entschieden, die Sanierung anzugehen und das Geld bereits im Haushalt 2024/2025 einzuplanen. Ebenfalls fiel der Entschluss, den maroden Dachreiter vorerst zu sichern und zu stabilisieren, was ja auch erfolgt ist. Mit Blick auf die Glocken gibt es laut Mollweide-Siegert aber dennoch ein weiteres Problem: die Glockenaufhängung. Klöppel und Seile seien in der Vergangenheit bereits mehrfach gerissen und notdürftig geflickt worden. Immer wieder habe die Kapellengemeinde hier selbst Hand angelegt. Dass die Situation der Kapelle überhaupt erst so dramatisch geworden ist, lastet die Gemeinde der Stadt Königswinter an, die sich Jahrzehnte nicht um die Pflege und den Erhalt der Kapelle gekümmert und „substanzielle Bauschäden ignoriert hat“, wie Mollweide-Siegert in einem früheren Gespräch sagte.