Rauchwolke weithin zu sehen : Mit Großeinsatz löscht Feuerwehr brennenden Dachstuhl in Niederdollendorf

Am Freitagvormittag war die Feuerwehr wegen eines Brandes in Königswinter-Niederdollendorf im Einsatz. Foto: Ralf Klodt

Niederdollendorf Mit einem Großeinsatz hat die Feuerwehr in Königswinter-Niederdollendorf am Freitagvormittag einen Dachstuhlbrand gelöscht. Eine dunkle Rauchwolke war weithin zu sehen.

Gegen 10.40 Uhr am Freitagvormittag wurde die Feuerwehr Königswinter alarmiert. Der Dachstuhl eines Zweifamilienhauses in der Straße „Am Sperbaum“ in Niederdollendorf-Königswinter stand in Flammen. Mit einem Großaufgebaut von insgesamt 80 Einsatzkräften konnte die örtliche Feuerwehr, unterstützt von Löschgruppen aus der Region, den Brand schließlich unter Kontrolle bringen. Erst gegen 15 Uhr wurde der Einsatz beendet.