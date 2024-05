Event in Oberpleis Beim „Grünen Sonntag“ steht ein himmlischer Garten im Mittelpunkt

Der „Grüne Sonntag“ im Königswinterer Höhenort Oberpleis wird in diesem Jahr so grün wie noch nie: Seit jeher ist das Stadtteilfest des Werbekreises Siebengebirge im Frühling als ein „Fest der Sinne“ bekannt. In diesem Jahr jedoch steht ein besonderes Glanzlicht im Mittelpunkt, welches im Wortsinne zum „Grünen Sonntag“ passt: Schließlich wird der Propsteigarten erstmals zur Bühne.