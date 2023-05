Veranstaltung lockte zahlreiche Besucher an Buntes Programm kam gut an beim „Grünen Sonntag“ in Oberpleis

Nicht grün, sondern fröhlich bunt war der „Grüne Sonntag“ in Oberpleis. Auf den Oberpleiser Flaniermeilen drängte sich ein buntes Gewimmel gut gelaunter Menschen, die vielen Geschäfte und Aussteller lockten mit einem breiten Angebot und selbst das, was zurzeit in den Schaufenstern zu sehen ist, ist bunt und macht Lust auf Sommer. Tatsächlich war es lediglich das Grün in Form von Blumen und Pflanzen, das dem verkaufsoffenen Sonntag einst seinen Namen gegeben hat, was jetzt ein wenig vermisst wurde. Wie gut, dass immerhin Dominik Stumpf von der „Veggiekiste“ aus Königswinter-Weiler ein „grünes“ Angebot selbst gezogener Gemüsepflanzen von Peperoni über Tomaten bis hin zu Physalis und Topinambur bereithielt.