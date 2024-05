Freiwilliger Einsatz im Ausland Wie eine ehemalige Grundschullehrerin in Thailand eine neue Berufung fand

Region · Mit Mitte 50 ist Nicole Maas aus Königswinter-Niederdollendorf für sechs Wochen als Volunteer nach Thailand gegangen, um an einer Schule Flüchtlingskinder aus Myanmar zu unterrichten. Was dieser Einsatz bei ihr bewirkt hat und warum sie glaubt, dass es für ähnliche Einsätze gerade für ältere Freiwillige in der Region Bonn-Rhein-Sieg noch viel Potenzial gibt.

14.05.2024 , 18:00 Uhr

Nicole Maas mit ihrer Schulklasse, die sie in der Freiwilligenzeit in Thailand unterrichtete. Foto: privat

Von Gabriela Quarg Freie Autorin