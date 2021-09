Präventionstag an Oberpleiser Schulen : Harte Fakten machen betroffen

Alkohol gehört nach wie vor zu den häufigsten Suchtmitteln - auch unter Jugendlichen. Foto: dpa/Soeren Stache

OBERPLEIS Mehr als 600 Schüler haben in Oberpleis am Präventionstag „Jugend ohne Alkohol“ teilgenommen. Das thema Mediensucht rückt zunehmend in den Fokus.



„Ich habe selbst gar nicht so richtig kapiert, was da abläuft.“ Alkoholiker – das waren für Roland Bethke und Heinz Schumacher eher „die, die unter der Brücke liegen“. Doch beide mussten erfahren, was andauernder Alkoholkonsum mit einem Menschen macht – der eine am eigenen Leib, der andere als Angehöriger.

Heutzutage klären die Mitglieder der Ortsgruppe Sankt Augustin des Kreuzbund Diözesanverbandes Köln andere über das Thema Alkoholsucht auf. Am Mittwoch und Donnerstag waren es rund 600 Schüler der achten und neunten Klassen der Gesamtschule Oberpleis und des Gymnasiums am Oelberg, die betroffen und mit nachdenklichen Gesichtern den Schilderungen der beiden Männer lauschten.

Präventionsmaßnahme alle zwei Jahre

„Das Gespräch mit Betroffenen ist vermutlich die nachhaltigste Station unseres Projekts Jugend ohne Alkohol“, sagt Stadtjugendpfleger Stefan Schmied. Bei der alle zwei Jahre an den weiterführenden Schulen durchgeführten Präventionsmaßnahme geht es aber nicht nur um Alkoholkonsum, sondern ganz generell um das Thema Sucht. „Ganz bewusst haben wir uns dafür entschieden, auch das Thema Medien dazu zu nehmen“, so Schmied. „Das ist unheimlich wichtig, da der Medienkonsum in den Zeiten der Pandemie deutlich mehr geworden ist.“

Organisiert worden ist die Veranstaltung von Schmied gemeinsam mit den Lehrern Olaf Halber (Gymnasium am Oelberg), Sara Trbojevic und Tanja Reuter (Gesamtschule Oberpleis) sowie Heiko Breetzke und Norbert Lehr von der Katholischen Jugendagentur beziehungsweise den Häusern der Jugend.

Mit im Boot ist seit vielen Jahren Udo Schäfer, ehemaliger Inhaber des Rewe-Marktes Oberpleis. Eigentlich hätte das Projekt bereits 2020 für die damaligen Klassen sieben und acht über die Bühne gehen sollen, musste aber aufgrund der Pandemie aufgeschoben werden.

Vier Stationen in der Aula des Schulzentrums

Schmied ist froh, dass jetzt endlich wieder etwas stattfinden kann: „Es ist ein guter Zeitpunkt, jetzt wieder mit der Präventionsarbeit zu beginnen. Auch wenn wir natürlich nicht mehr alles aufholen können.“

Während es bislang in der großen Aula des Schulzentrums 13 Stationen zu entdecken gab, waren es coronabedingt in der diesjährigen Light-Variante lediglich vier. Damit es nicht zu einer Durchmischung kommt, wurde in den Klassen gearbeitet, die Besuch von den Referenten bekamen. So informierte Medienpädagogin Kerstin Langer über die Gefahren im Umgang mit Smartphone, Tablet und Co. und den schmalen Grat hin zur Mediensucht.

Auch die Polizei ist beteiligt

Bei einem Alkohol-Quiz konnten die Schüler testen, wie gut sie bereits über Alkohol und seine Wirkung informiert sind. Heiko Breetzke und Pierre Lorenz legten hier eindrucksvoll die harten Fakten auf den Tisch. Stets mit bei der Präventionsveranstaltung dabei ist auch die Polizei.

Die Oberpleiser Bezirksbeamten Ronald Gundelach und Theo Engelhorst standen den Jugendlichen Rede und Antwort und beantworteten auch Fragen wie „Darf mir die Polizei eigentlich meine Zigaretten abnehmen, wenn ich noch nicht volljährig bin?“

