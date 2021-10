Ausstellung im Haus Bachem : 18 Künstler zeigen in Königswinter Werke zur Mythologie

18 Künstler zeigen in Königswinter Werke zur Mythologie

Auch um die Sagenwelt des Siebengebirges geht es in einer neuen Ausstellung in Königswinter. Foto: Frank Homann

Königswinter Mythologie ist das Thema einer Ausstellung im Haus Bachem in Königswinter. Zu sehen sind Bilder, Plastiken, Skulpturen und Installationen.

18 Künstler – ein Thema. Unter dem Motto „Mythologie“ hat die Gemeinschaft Königswinterer Künstler (GKK) im Haus Bachem eine Ausstellung eröffnet. Spannend ist, was den Akteuren zu dem Thema eingefallen ist.

GKK-Vorsitzende Barbara Baltes stimmte vor vielen kunsthungrigen Besuchern auf die Schau ein: „Mythen finden sich auf der ganzen Welt. Auch um unsere Heimat ranken sich viele Mythen.“ Ob die von Held Siegfried und dem Drachen, die vom Rheingold oder zur Entstehung des Siebengebirges. Mythen würden stets als Tatsachen weitergegeben. „Sehr oft werden Bilder verwendet, die vom kollektiven Unbewussten zeugen oder Archetypen veranschaulichen. Mythen stehen von jeher als Ausdruck in der Kunst – ob in der Musik, im Tanz oder in der Bildenden Kunst. Diese Ausstellung spannt den Bogen zwischen alten Mythen und modernen, zwischen weit entfernten und naheliegenden“, betonte Baltes.