Sanierung nach acht Monaten abgeschlossen : Haus der Jugend in Oberpleis ist betriebsbereit

OBERPLEIS Jetzt fehlen nur noch die Jugendlichen: Nach rund acht Monaten ist die umfangreiche Sanierung des Hauses der Jugend in Oberpleis abgeschlossen. Seit dieser Woche dürfen auch die Besucher wieder kommen. Und für die gibt es jede Menge Neues zu entdecken.

Draußen stehen nigelnagelneue Fahrradständer bereit, drinnen die Kicker- und Billardtische, in den Regalen stapeln sich Spiele und die Playstation möchte auch endlich mal wieder benutzt werden – fehlen eigentlich nur die Kinder und Jugendlichen, die das frisch sanierte Haus der Jugend in Oberpleis wieder mit Leben füllen.

Und tatsächlich gibt es für die Jugend gute Nachrichten: Sozusagen rechtzeitig zur Wiedereröffnung der Jugendfreizeitstätte sind auch die Corona-Bestimmungen gelockert worden. Seit diesem Montag können im Innenbereich wieder bis zu zehn Personen, die sich vorher haben testen lassen, zusammenkommen, so Norbert Lehr, pädagogischer Leiter der Häuser der Jugend in Königswinter.

Jugendliche kamen zum „Testlauf“

Einen erfolgreichen „Testlauf“ hat es schon gegeben: Vor ein paar Tagen durften einige Jugendliche ihr Domizil an der Dollendorfer Straße nach der rund achtmonatigen Sanierungsphase erstmals in Augenschein nehmen. „Die, die gekommen sind, waren begeistert“, berichtet Lehr. Es sei schön gewesen, die leuchtenden Augen zu sehen. Am Freitag durfte er offiziell den symbolischen Schlüssel für das Gebäude von Bürgermeister Lutz Wagner in Empfang nehmen.