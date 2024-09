Ex-Bewohnerin über Zuflucht in Haus Heisterbach „Man konnte sich hier wirklich sicher fühlen“

„Dank Haus Heisterbach habe ich mein Leben mit meinen Kindern neu beginnen können.“ Daniela M. (Name von der Redaktion geändert) blickt mit großer Dankbarkeit auf die Zeit zurück, die sie und ihre Kinder in dem Wohnhaus für Mütter und Schwangere in Notlagen verbringen durften. 19 Monate waren das - 19 Monate, in denen sie sich von einer schwierigen Trennungsphase erholen, sich neu sortieren und im Alltagsleben Fuß fassen konnte. „Es ist ein guter Platz um wieder durchzustarten“, sagt sie. Zehn Jahre ist das nun her. Mittlerweile lebt Daniela M. mit ihren zwei Kindern in der Königswinterer Bergregion, arbeitet in ihrem Traumberuf und ist glücklich. Auch wenn sie dem Haus Heisterbach längst den Rücken gekehrt hat, ist sie immer noch gerne bei Familienfesten dort zu Besuch – auch in diesem Jahr. Zumal es am kommenden Sonntag etwas ganz Besonderes zu feiern gibt: Das Haus Heisterbach wird 30 Jahre alt.