„Schlesische Begegnungen“ in Heisterbacherrott Junge Menschen nehmen für Völkerverständigung weite Wege auf sich

Heisterbacherrott · Die Völkerverständigung in Europa ist eines der wesentlichen Herzensthemen von Haus Schlesien in Heisterbacherrott. Ein Erfolgsmodell, dieses Bestreben in die Tat umzusetzen, ist die Seminarreihe „Schlesische Begegnungen“, die sich einer außergewöhnlichen Beliebtheit erfreut. Die 200. Studiengruppe in Sachen Völkerverständigung berichtet im Gespräch mit dem GA, was sie an der Reihe so begeistert.

09.02.2024 , 12:00 Uhr

Zum Thema Völkerverständigung treffen sich Natalya (v. l.), Julia, Sylwia und Jessica im Haus Schlesien. Um Fragen einer Rallye zu beantworten streifen sie durch die Dauerausstellung von Haus Schlesien und begucken sich etwa die heilige Hedwig ganz genau. Foto: Frank Homann





Von Roswitha Oschmann