Konzert im Haus Schlesien : Salonorchester lockt beim Musiksommer zur Abwechslung ins Freie

Haus Schlesien

Der Musiksommer geht weiter am 10. August mit Big Bonn Special (Big Band Jazz), am 17. August mit Jazzyfield und Noir Rouge mit Jazz und Chansons, am 21. Augustt mit Straight four mit Melodic Swing & Latin Jazz., am 31. August mit Still Funky Pop, Funk & Soul.

Start der Musiksommer-Veranstaltungen ist jeweils um 18.30 Uhr, Anmeldungen sind erforderlich unter 02244 8860. Der Eintritt ist frei, um Spenden in den Hut wird gebeten.

Am 18. August gibt es zudem wieder die „Schlesische Dreiviertelstunde“, eine öffentliche Führung um 14.30 Uhr durch die neue Dauerausstellung. Thema an diesem Tag sind „In Form gegossene Geschichte(n)“. Der Eintritt beträgt 3 Euro, ermäßigt 1,50 Euro.

Zum großen Sommerfest mit ganztägiger Unterhaltung lädt Haus Schlesien am 21. August ab 11 Uhr in die Dollendorfer Straße 412, in 53639 Königswinter ein. zci

www.hausschlesien.de