Kostenpflichtiger Inhalt: Gastronomie in Königswinter : Heftiger Streit um das Alte Brauhaus in Königswinter

Das Alte Brauhaus steht zurzeit leer. Zwischen Pächter und Eigentümer gibt es eine heftige Auseinandersetzung, die demnächst die Gerichte beschäftigen dürfte. Foto: Frank Homann

Königswinter Eigentümer Mohamed Rizk hat Strafanzeige gegen den bisherigen Pächter des Alten Brauhauses in der Königswinterer Altstadt gestellt. Der Sankt Augustiner soll ihm einen Schaden in Höhe von 120.000 Euro zugefügt haben. Das seit fast einem Jahrzehnt leer stehende Café Europa will Rizk bald eröffnen.