Geschichte des Oberhaus : Heimatforscher erinnert an das kleine Dorf Komp

EUDENBACH Außerhalb des Oberhaus in Königswinter dürfte das Örtchen Komp kaum bekannt sein. Dass es auch dort historisch viel zu entdecken gibt, belegen Recherchen von Heimathistoriker Wilbert Fuhr.

Wilbert Fuhr – er ist der „Mister Oberhau“. In seinem Büro stapeln sich Bücher und Aktenordner. Dem Ritter vom Siebengebirge ist es zu einem großen Teil zu verdanken, dass die Geschichte von Eudenbach und Umgebung kein Buch mit sieben Siegeln ist. Zu vielen Themen – vom Flughafen Eudenbach über die Kriegszeit im Oberhau und die Chroniken von Vereinen bis hin zur Geschichte der Kirche in Eudenbach – verfasste der „Archivar vom Oberhau“ bereits Bücher. Und Fuhr, der Ende 2021 sein 77. Lebensjahr vollendet, hat noch eine Menge im Köcher.

Bereits vor einem Jahr schloss er die Dokumentation über die Historie der ehemaligen Gaststätte „Zur Post“ ab. Wilbert Fuhr sitzt längst an seiner neuen Story. Künstlerin Annelore Broscheid aus Komp, auch aus dem Orden der Ritter des Siebengebirges, hatte ihm irgendwann gesagt, sie vermisse etwas über die Historie ihres Heimatortes. „Komp ist 1,2 Kilometer lang, hat 17 Häuser und 52 Einwohner, das Dorf hat keine Schule, keine Kapelle und schon gar keine Kirche“, sagt Fuhr. Und trotzdem fand er noch eine Menge heraus. Von Haus zu Haus ging der Autor, befragte die Bewohner und animierte sie, auf den Dachböden nachzusehen, ob noch Material zu finden ist. In Archiven stöberte Fuhr, dessen Großvater Josef Fuhr ebenfalls aus Komp stammte.

Bis 2004 war die ehemalige Gaststätte „Zur Post“ Treffpunkt der Eudenbacher. Wilbert Fuhr erforschte die Geschichte des beliebten Lokals. Wegen Corona stellte Fuhr mit Ingo Alda, dem Vorsitzenden von Oberhau aktuell als Herausgeber, die gelungene Broschüre erst jetzt zum 25-jährigen Jubiläum des Vereins, den er selbst 1996 mit gegründet und bis 2019 geführt hatte, in der Partyscheune in Gratzfeld vor.

Mehr als 20 Seiten trug Fuhr allein an Erinnerungen von Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs zusammen. So quartierte sich eine Panzerbrigade am 17. März 1945 im Haus Otto in Komp ein, das Haus Strößer wurde Verbandsplatz und mit einer Rot-Kreuz-Fahne gekennzeichnet. Sibilla Kluth, die dem Sanitäter half, erinnert sich an den Anblick: „Nie werde ich den Anblick der Schwerverletzten vergessen.“ Am 21. März wurde Komp von den US-Soldaten eingenommen.