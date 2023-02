Hochzeitsmesse auf dem Petersberg : Heiratswillige suchen Inspirationen für den großen Tag

Königswinter Viel zu sehen gibt es bei der Hochzeitsmesse im Steigenberger Icon Grandhotel&Spa Petersberg. Wo Schumi heiratete, sammeln Heiratslustige Ideen für ihre perfekte Hochzeit.

Ganz in Weiß oder doch in Farbe? Bei der Hochzeitsmesse im Steigenberger Icon Grandhotel & Spa Petersberg sammelten heiratslustige Paare, aber auch junge Damen, meist von Freundinnen begleitet, Inspirationen für ihren großen Tag. 25 Aussteller zeigten, welche Dienstleistungen sie erbringen, damit auch nichts schiefgeht. Höhepunkt: die Brautkleider-Modenschauen in der Rotunde.