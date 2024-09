Einsatz in Königswinter: Heißwasserboiler gerät in Keller eines Wohnhauses in Flammen

Ein elektrisches Heißwassergerät im Keller eines Wohnhauses in der Altstadt von Königswinter ist am Samstag in Brand geraten. Das Feuer konnte von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter jedoch schnell gelöscht werden. Drei Personen, die sich bei Brandausbruch in dem Haus befanden, wurden rettungsdienstlich gesichtet. Eine Frau wurde anschließed vorsorglich für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.