Haus Schlesien zeigt ungewöhnliche Ausstellung Die Kunst der Verformung glänzt in Heisterbacherrott

Remig verwundert es darum nicht, dass sich Zięta selbst, ob der technischen Raffinesse seiner Kunstobjekte wegen, als „Prozessdesigner“ bezeichnet. Ein Objekt, welches sie besonders begeistert, ist „Nawa“. Diese Skulptur auf der Dahleninsel, inmitten der Oder in Breslau gelegen und 2016 als Teil der Feierlichkeiten in Breslau zur Europäischen Kulturhauptstadt entstanden, spiegelt ihre Umgebung und schafft, so Remig, „eine Verbindung zwischen Moderne und Bebauung.“ Das Objekt ist zu einem Treffpunkt in Breslau geworden und auf dem besten Weg, so etwas wie das einzigartige Wahrzeichen der Stadt zu werden. Das metallene Modell der „Nawa“ ist Teil der Ausstellung in Heisterbacherrott.