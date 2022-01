Oberdollendorfer sammeln für Flutopfer an der Ahr : Hilfe von Schülern für Schüler

Erfolgreich sind die Jungen und Mädchen in Oberdollendorf von Tür zu Tür gezogen und haben Spenden für die Flutopfer gesammelt. Foto: Iris Zumbusch

Oberdollendorf Oberdollendorfer Grundschüler sammeln 3333,33 Euro für eine Grundschule in Bad Neuenahr.



Bela schaut sehr traurig drein. Das kleine Maskottchen der Grundschule Bad Neuenahr hat die Flutkatastrophe mitgemacht und ist mit fassungslosen großen Augen auf der Homepage der Grundschule zu sehen. Eigentlich ist Bela eine lustig gezeichnete Figur, die die Jungen und Mädchen durch den Schulalltag begleitet, kleine Regeln erklärt und für gute Laune sorgt.

Doch was vor Ort an der Schule und im Ahrtal passiert ist, lässt selbst Bela erschüttert zurück. „Please help“ haben die Mitglieder des Fördervereins der Bad Neuenahrer Grundschule auf die Internetseite geschrieben. Hinter dem Aufruf sind Bilder der Schule nach der Flut zu sehen: In den Außenbereichen liegt überall Schutt und Schlamm, der Asphalt auf dem Schulhof ist unterspült, Beetbepflanzungen wurden herausgeschwemmt.

Container auf dem Schulgelände

In den Klassenzimmern steht das Wasser bis zu 15 Zentimeter hoch, Stifte, Papier oder Kleinkram schwimmen darin, Möbel sind umgestürzt.„Die Hochwasserkrise hat leider auch unsere Schule enorm getroffen“, steht unter den Bildern. Aula, Turnhallen, der Schulhof, die Mensa und die Klassenräume seien extrem beschädigt.

Dennoch hatte sich die Schulleitung entschlossen, nach den Sommerferien in vertrauter Umgebung den Schülern wieder den Unterricht zu ermöglichen. Es wurden auf dem Schulgelände Container aufgestellt.

Das ganze Ausmaß der Flutkatastrophe konnten auch die Kinder und Eltern der Grundschule am Schnitzenbusch in Oberdollendorf nicht ermessen – aber sie wollten die betroffenen Schüler und Lehrer im Ahrtal unterstützen. Da kam die Idee, beim diesjährigen „Stotzen“ – traditionell sammeln Kinder rund um den Martinstag an den Haustüren Süßigkeiten und Geld – die Spenden der Grundschule Bad Neuenahr zu überlassen. Über eine Mutter aus Oberdollendorf bestand eine Verbindung in die Bad Neuenahrer Schule.