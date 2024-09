Pfeifen, Schatullen & Co. in Königswinter Historie des Rauchens als Ausstellung auf Schloss Drachenburg

Für die meisten Menschen ist es eine Last – ein Laster im Mindesten. Andere hingegen empfinden den Konsum von Tabak als Lust, zumindest als Genuss. Den vielen Facetten des Rauchens widmet sich eine Sonderausstellung, die ab sofort in der Kunsthalle von Schloss Drachenburg, Drachenfelsstraße 118, in Königswinter zu sehen ist.