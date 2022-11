Unfall in Königswinter-Thomasberg : Hochschwangere Frau verliert Kontrolle über ihr Auto

Unfall in Königswinter-Thomasberg

Der Rettungshubschrauber "Christoph Rheinland" wurde angefordert, weil sich eine hochschwangere Frau am Sonntag mit ihrem Pkw am Adriansberg überschlagen hatte. Foto: Ralf Klodt

Königswinter Am Sonntagnachmittag ist eine hochschwangere Frau im Königswinterer Ortsteil Thomasberg mit ihrem Pkw verunglückt. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert werden.

Kurz vor 15 Uhr am Sonntag ist eine hochschwangere 29-jährige Frau mit ihrem Pkw am Adriansberg in Königswinter-Thomasberg verunglückt. Aus noch nicht geklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und überschlug sich. Der Wagen blieb laut Feuerwehr auf dem Dach liegen, sodass sich die Frau nicht selbst aus dem Auto befreien konnte.