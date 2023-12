Weihnachten 1993 in Könisgwinter „So ein Hochwasser, das war für mich unvorstellbar“

„Ich weiß, dass ich mit einem Kameraden in einem alten Tanklöschfahrzeug eine Nacht vor dem einstigen Spar-Laden in der Konsul-von-Weiß-Straße gesessen habe, um die Pumpe am Laufen zu halten“, sagt Thomas Hamacher, stellvertretender Löschzugführer der Löscheinheit Königswinter-Altstadt. Es ist eine der ersten Erinnerungen, die ihm zum Weihnachtshochwasser von 1993 in den Sinn kommt. In der Feuerwehrchronik ist es als Jahrhunderthochwasser verzeichnet. An den Tagen vor Heiligabend begann es zu steigen und in Königswinter erreichte es an Heiligabend seinen Höhepunkt.