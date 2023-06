Warten und hören Hörmodul an der Bahnschranke erzählt Königswinterer Geschichte

Die Altstadtmanager könnten sich künftig noch eine weitere Hörstation in der Altstadt vorstellen: „Schön fänden wir eine Station am zukünftigen Welcome Center, die auf das Siebengebirgsmuseum hinweist. Das muss aber zunächst besprochen und genehmigt werden“, so Ulrich Keinath. Das „Welcome Center“ ist das von den Altstadtmanagern entwickelte Konzept zur Zwischennutzung des ehemaligen Sea Life-Gebäudes, mit historischen Belustigungs- und Vergnügungsautomaten, Jukeboxen mit Musik der 50er und 60er, Infos über die Hochzeit der Tanzlokale in Königswinter, Touristinfos und Souvenirs.