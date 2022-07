Polizeihubschrauber im Einsatz : Suche nach vermisster Seniorin in Königswinter hält an

Suche nach vermisster Seniorin in Königswinter hält an

Update Königswinter-Oberdollendorf Die Polizeisucht seit Montagabend in Königswinter nach einer 84-jährigen Frau. Die Seniorin wird seit den Mittagsstunden vermisst. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Seit Montagabend sucht die Polizei nach einer 84-jährigen Frau aus dem Altenheim Kloster Heisterbach in Königswinter-Oberdollendorf. Wie die Polizei mitteilte, soll die Seniorin am Montagmittag gegen 14.30 Uhr das Seniorenheim, in dem sie wohnt, verlassen haben, um spazieren zu gehen. Seitdem ist die 84-Jährige nicht mehr zurück gekommen. Auch am Dienstagmorgen wird die Frau weiterhin vermisst, wie der Pressesprecher der Polizei, Simon Rott, mitteilt.