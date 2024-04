Ohne Leine unterwegs Wenn Hundebesitzer nicht auf ihre Tiere im Wald aufpassen

Im Revier von Jagdpächter Hans-Gerd Vogt aus Oberpleis sind immer wieder Hunde unangeleint unterwegs und das oft nicht, wie in Waldgebieten in NRW vorgeschrieben, auf den Wegen. Mit den Folgen ist der Jagdpächter, dessen Revier etwa 240 Hektar in Bockeroth umfasst, immer wieder konfrontiert.