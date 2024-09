Steigende Nachfrage So teuer ist der Traum vom Eigenheim im Siebengebirge

Auf dem Immobilien-Markt im Siebengebirge stehen die Zeichen auf Entspannung. Nachdem 2023 steigende Bauzinsen, die hohe Inflation, Unsicherheiten hinsichtlich des neuen Gebäude-Energie-Gesetzes und letztendlich auch die überhöhten Preise der Vorjahre dazu geführt hatten, dass deutlich weniger Menschen ein Haus oder eine Wohnung im Siebengebirgsraum gekauft haben, zieht der Markt jetzt wieder an. „Der Wunsch, in ein eigenes Zuhause zu ziehen, ist ungebrochen da. Das hören wir auch von den Baufinanzierern“, so Immobilienkaufmann Sebastian Wind aus Thomasberg auf GA-Anfrage.