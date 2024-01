Streit um Wohnbebauung in Vinxel Alter Hobshof wird für ein umstrittenes Baugebiet abgerissen

Nach fast neun Monaten gehen die Abbrucharbeiten am Alten Hobshof in Vinxel weiter. Am Montag sind die Baufahrzeuge angeliefert worden. Mehrere Arbeiter des beauftragten Bauunternehmens waren mit der weiteren Entkernung des Gebäudes beschäftigt. Noch in dieser Woche soll der alte Hof abgerissen werden, wie einer der Arbeiter dem GA bestätigte.