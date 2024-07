„Over the Rainbow“ in ehemaliger Zera-Fabrik In Königswinter kann auch die Haut zur Leinwand werden

Königswinter · Die erste queere Ausstellung in Königswinter öffnet am Samstag zum letzten Mal ihre Türen. Bei der Finissage in den Räumen der ehemaligen Zera-Fabrik haben die Besucher auch die Möglichkeit selbst zur Leinwand zu werden.

05.07.2024 , 15:18 Uhr

Bei der Finissage am Samstag (6. Juli) haben Besucher noch einmal die Möglichkeit die Werke der Ausstellung „Over the Rainbow“ in der ehemaligen Zera-Fabrik anzuschauen. Foto: GA/Lydia Schauff





Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge