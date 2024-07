Kommentar zum Insolvenzantrag von Verianos Tragisch für Königswinter

Unkenrufe hat es in den vergangenen Jahren genug gegeben. Von der „bösen Heuschrecke“ mit den spanischen Wurzeln war die Rede, wenn es um das groß angelegte Engagement von Verianos in Königswinter ging. Die Skeptiker vermuteten, das Unternehmen kaufe erst Immobilien auf, um sie dann mit satten Gewinnen wieder zu veräußern. Dass die Verianos in den ersten beiden Jahren jegliche Anfragen ins Leere laufen ließ, war nicht dazu angetan, die Öffentlichkeit vom Gegenteil zu überzeugen.