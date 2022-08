Post sucht dauerhaften Partner : Interimsfiliale der Deutschen Post öffnet am alten Standort in Stieldorf

Die Deutsche Post öffnet in Stieldorf eine Interimsfiliale. Foto: dpa/Oliver Berg

Stieldorf Seit Ende Mai gibt es keine Post mehr in Königswinter-Stieldorf. Nun öffnet zumindest eine Interimsfiliale. Die Post sucht aber weiterhin nach einem dauerhaften Filialpartner.

Ab dem 10. August wird es in Stieldorf wieder eine Post geben, wie die Deutsche Post DHL Group am Dienstag in einer Mitteilung informiert. Dann eröffnet die Interimsfiliale in der Oelinghovener Straße 2 bis 4, die von der Deutschen Post selbst betrieben wird. Bürgerinnen und Bürger hatten sich zuvor heftigst beklagt, dass nach der Schließung der Filiale keine neue Lösung angekündigt worden war.

Die Interimsfiliale ersetze demnach den Service der früheren Filiale, die bis Ende Mai am selben Standort zu finden war. „In der Filiale können die Kunden zum Beispiel Brief- und Paketmarken, Einschreibenmarken oder Packsets kaufen. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehören ebenso zum Angebot der neuen Filiale“, heißt es in der Mitteilung weiter. Geöffnet sein wird die Interimsfiliale montags bis samstags von 11 bis 14 Uhr.

Die Interimsfiliale soll aber, so, wie es der Name schon sagt, nur eine Zwischenlösung sein. Die Deutsche Post sucht nach wie vor einen Geschäftspartner oder eine Geschäftspartnerin, der oder die bereit ist, in Stieldorf dauerhaft eine Postfiliale zu betreiben. Interessenten können sich unter www.deutschepost.de/partner-werden bewerben.

(red/sly)